Beyonce'den Aslan Kral filmi için Spirit klibi
ntv.com.tr
Beyonce, Aslan Kral (The Lion King) filmi için yaptığı Spirit adlı şarkına kızı Blue Ivy ile birlikte klip çekti.
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Beyonce, seslendirme sanatçıları arasında yer aldığı Aslan Kral (The Lion King) filmi için yaptığı Spirit adlı şarkı hazırladı.
BEYONCE'NİN SPIRIT KLİBİ
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Ünlü şarkıcı, Spirit için çektiği klipte yedi yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte rol aldı.
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37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Arizona’daki Büyük Kanyon’da çekilen kliple ilgili, “Klibin konsepti, Tanrı’nın nasıl bir ressam olduğunu, sanat yönetimine ihtiyaç duymadan doğanın nasıl güzel olduğunu gösteriyor” dedi.
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Beyonce, klibi için, “Renklerin güzelliği, deri rengi güzelliği ve geleneğin güzelliği” ifadesini kullandı.
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90’lı yılların ünlü animasyonu Aslan Kral’ın canlı aksiyon (live action) versiyonu için Beyonce’nin bestelediği Spirit şarkısı, filmde ilhamla hazırlanan şarkıları içeren yeni albümü Lion King: The Gift’te de yer alıyor.
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6Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediniyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar'ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa'yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini ödetecektir.
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Genç Simba'nın cesur babası Mufasa'yı, orijinal filmde de karakteri seslendiren usta oyuncu James Earl Jones seslendiriyor. Simba'ya başarılı oyuncu ve müzisyen Donald Glover'ın hayat vereceği seslendirme kadrosunda, Disney'in ikonik kötüsü Scar olarak Oscar adayı oyuncu Chiwetel Ejiofor, sırtlan Kamari olarak komedyen ve oyuncu Keegan-Michael Key, yaban domuzu Pumbaa olarak Seth Rogen, mirket Timon olarak oyuncu Billy Eichner ve Simba'nın aşık olduğu aslan Nala olarak pop yıldızı Beyonce yer alıyor.
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Jon Favreau’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, 19 Temmuz’da vizyona giriyor.
BEYONCE'NİN SPIRIT KLİBİ