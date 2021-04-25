Bilecik'teki kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı

İNSAN İSKELETİNDE DNA İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Bölgede heyecanlandıran, güzel buluntular elde ettiklerine işaret eden Küçükaydın, "9 bin sene önce bin yıllık kesintisiz bir hayatın burada devam ettiğini, buranın bir su yolu kaynağı olduğu tespit edilmiş oldu. Oval evler oluşturulmuş, bu evlerde yaşam devam ettirilmiş" dedi.

Küçükaydın, bu evlerin tabanında geçen yılki kazılarda bir insan iskeleti bulunduğunu hatırlatarak, iskeletle ilgili yapılan DNA çalışmaları sonuçlandığında bu topluluğun nereden buraya geldiğinin anlaşılacağını kaydetti.