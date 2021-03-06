Bin 226 yıllık kayaya yapışık dubleks evler

Yaklaşık 30 yıldır terör belası nedeniyle yapılarımız biraz sahipsiz kalmıştı ama İçişler Bakanlığımızın teröre karşı kararlılığıyla birlikte bölgemiz terör belasından arındırıldı. Bu yapıları görmek, bu tarihi yerleri gezmek için bütün yerli ve yabancı turistleri bölgemize davet ediyoruz. Gelen turistlere rehberlik yapmaya hazırız. Bölgemizdeki tarihi yapıları turizme kazandırmak istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışacağız. Tüm turistleri bölgemize bin 226 yıllık geçmiş bir tarihe ait farklı kültür ve dinlere ait yapıları görmeleri için davet ediyoruz. Bin 226 yıl önce kayaya yapışık dubleks evler yapılmış, kiliseler yapılmış, değirmenler yapılmış ve yapıları günümüze ulaşmıştır'.'