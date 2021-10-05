Bir yılda sanat eserlerinin satışında rekor kırıldı: 2,7 milyar dolar

Müzayedecilerin pandeminin etkilerinden kurtulma stratejisi işe yaradı. Çevrimiçi satışlar ve dijital sanatın (NFT'ler) etkisiyle son bir yılda sanat eseri satışları tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,7 milyar dolara yükseldi.

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05.10.2021 - 08:01





Artprice tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, pandemi nedeniyle 2020'de sanat eserleri satışları üçte bir oranından düşüş gösterdi. Bu duruma formül arayan müzayede cilerin girişimleri ve çevrimiçi satış stratejesi ile satışlar Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında büyük artış gösterdi. Bir yılda sanat eserleri satışı 2,7 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Euronews'in haberine göre; Artprice CEO'su Thierry Ehrmann raporun önsözünde, "Fotoğraf ve baskılar bu yeni çevrimiçi ortamda özellikle başarılı oldu ve 2021'de kayıtlı sanat eserlerinin ve ünlü NFT'lerin sansasyonel yükselişini gördük" dedi.

NFT REKORU YAKLAŞIK 70 MİLYON DOLAR



Mart ayında ABD'li sanatçı Beeple, Everydays: The First 5,000 Days adlı dijital sanat eserinin NFT'sini 69.3 milyon dolara Hintli bir blockchain girişimcisine sattı ve bu, yaşayan bir sanatçı tarafından şimdiye kadar elde edilen en yüksek üçüncü miktar olarak tarihe geçti.





Dünyaca ünlü müzayede salonu Christie's, bir NFT'nin ilk açık artırması olan satışa, yaklaşık yüzde 60'ı 40 yaşın altında olan 22 milyon insanın giriş yaptığını söyledi.

BANKSY DE NFT SATTI



Sokak sanatçısı Banksy de kısa bir süre sonra bu alana girdi ve üzerinde "Siz moronların bunu gerçekten satın aldığına inanamıyorum" yazan bir müzayedecinin yer aldığı Moronlar adlı çalışmasının NFT'sini yaklaşık 380 bin dolara sattı.

ÇİN ABD'Yİ GEÇTİ Artprice aynı zamanda büyümenin bir diğer önemli itici gücünün Asya pazarının ortaya çıkması olduğunu belirtiyor.

Hong Kong'un kendisini çağdaş sanat dünyasının New York'tan sonra ikinci şehri haline getirdiği belirtilirken Çin, müzayede cirolarının yüzde 40'ını alarak yüzde 32'de olan Amerika'yı geride bıraktı. İngiltere ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı.





1980'lerden beri ABD'de yaşayan 68 yaşındaki Çinli sanatçı Chen Danqing da Haziran ayında Pekin'de yaptığı Çoban adlı yağlı boya için 25,2 milyon dolarlık bir satışla rekor kırdı. Hacim açısından en popüler sanatçı ise Justin Bieber ve Pharrell Williams gibi pop yıldızları tarafından da koleksiyonu yapılan 3D sanatçısı Kaws. Kaws, yıl boyunca 1682 eser sattı. Onu 1591 satış ile bir başka pop yıldızı olan Billie Eilish ile sık sık çalışan Takashi Murakami takip ediyor.

NFT NEDİR? NFT'ler insanların resimler, animasyonlar ve hatta sosyal medya iletileri dahil olmak üzere çevrimiçi sanat haklarını satın almalarına olanak tanıyor. NFT'ler bugün çevrimiçi satışların üçte birini ve genel sanat pazarının yüzde 2'sini oluşturuyor.



