Bir yılda sanat eserlerinin satışında rekor kırıldı: 2,7 milyar dolar

05.10.2021 - 08:01
Euronews'in haberine göre; Artprice CEO'su Thierry Ehrmann raporun önsözünde, "Fotoğraf ve baskılar bu yeni çevrimiçi ortamda özellikle başarılı oldu ve 2021'de kayıtlı sanat eserlerinin ve ünlü NFT'lerin sansasyonel yükselişini gördük" dedi.
ÇİN ABD'Yİ GEÇTİ
Artprice aynı zamanda büyümenin bir diğer önemli itici gücünün Asya pazarının ortaya çıkması olduğunu belirtiyor.
NFT NEDİR?
NFT'ler insanların resimler, animasyonlar ve hatta sosyal medya iletileri dahil olmak üzere çevrimiçi sanat haklarını satın almalarına olanak tanıyor. NFT'ler bugün çevrimiçi satışların üçte birini ve genel sanat pazarının yüzde 2'sini oluşturuyor.