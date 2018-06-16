Birbirinden farklı babalar (17 Haziran Babalar Günü'ne özel)
İlk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanan Babalan Günü, bugün neredeyse tüm dünyada Haziran ayının 3 haftasındaki pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu yıl yani 2018’de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte Babalar Günü'ne özel Giedre Gomes'in objektifinden kimi şekilden şekile giren kimi öğretici olan ama hepsi çocuklarıyla birlikte mutlu olan birbirinden farklı babalar...
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