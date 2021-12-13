Bizans İmparatoru tarafından Viking savaşçısına hediye edilen paha biçilemez altın küpe bulundu

"KRALİYET MEZARINDA BULUNMASINI BEKLERDİK"

Danimarka Ulusal Müzesi müfettişi Peter Pentz, "Böyle bir küpenin dünyada sadece 10-12 örneği var. Daha önce İskandinavya'da bulamamıştık. Böyle bir mücevheri, Bøvling'deki rastgele bir tarlada değil, büyük bir altın hazineyle birlikte ya da bir kraliyet mezarında bulmayı beklerdik" dedi.