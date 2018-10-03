Bizim İçin Şampiyon barajı aştı (1 milyon seyirciyi geçen filmler)

1 Ay Yapım ve Med Yapım’ın yapımcılığında çekilen yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı Bizim İçin Şampiyon filmi üçüncü haftasında bir milyon seyirciyi aştı. Şampiyon bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi.

2 İlk haftasonu gişede üçüncü olan Şampiyon, ikinci haftasında liderliği ele geçirdi ve yoluna zirvede olarak devam ediyor. 2004’ten bu yana ilk haftasında birinci olmayıp sonraki haftalarda birinci olan rekortmen beş film var. O filmler, Bizim İçin Şampiyon, Babam ve Oğlum, Sınav, Issız Adam ve Dedemin İnsanları olarak listelerde yer alıyor.

3 Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyazperdeye taşıyan Şampiyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle çekildi. Filmin basın sponsorluğunu Kral FM üstlendi. İşte Türk sinemasında 1 milyon seyirci barajını aşan filmler...

4 1 Recep İvedik 5 7.437.050

2 Recep İvedik 4 7.369.098

3 Düğün Dernek 6.980.070

4 Fetih 1453 6.572.618

5 Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364

6 Ayla 5.588.903

7 Aile Arasında 5.288.801

8 Arif v 216 4.968.462

9 Recep İvedik 2 4.333.144

10 Recep İvedik 4.301.693

5 11 Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567

12 Ailecek Şaşkınız 4.034.858

13 G.O.R.A. Warner Bros. 4.001.711

14 Eyyvah Eyvah 2 3.947.988

15 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 3.842.535

16 Babam ve Oğlum 3.839.883

17 Mucize (2015) 3.737.605

18 A.R.O.G 3.707.086

19 Dağ 2 3.600.000

20 New York'ta Beş Minare 3.474.495

6 21 Eyyvah Eyvah 3 3.414.212

22 Recep İvedik 3 3.326.084

23 Vizontele 3.308.120

24 Vizontele Tuuba 2.894.802

25 Celal ile Ceren 2.853.772

26 Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016

27 Issız Adam 2.788.550

28 Evim Sensin 2.703.241

29 Organize İşler 2.618.244

30 Hababam Sınıfı Askerde 2.587.824

7 31 Eşkıya 2.571.133

32 Güneşi Gördüm 2.566.435

33 Kahpe Bizans 2.472.162

34 Eyyvah Eyvah 2.459.815

35 Nefes: Vatan Sağolsun 2.436.780

36 Aşk Tesadüfleri Sever 2.418.090

37 Yahşi Batı 2.323.061

38 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine 2.315.902

39 Allah'ın Sadık Kulu: Barla 2.227.113

40 Pek Yakında 2.187.278

8 41 Kelebeğin Rüyası 2.167.456

42 Selam 2.145.545

43 Av Mevsimi 2.116.192

44 Deliha 2 2.106.154

45 Kardeşim Benim 2.070.949

46 Hababam Sınıfı 3,5 2.068.165

47 Yol Arkadaşım 2.060.866

48 Beyaz Melek 2.032.885

49 Kurtlar Vadisi: Filistin 2.028.057

50 Dedemin Fişi 2.015.665

9 51 Kabadayı 2.002.631

52 Osman Pazarlama 1.983.777

53 Berlin Kaplanı 1.983.077

54 Kocan Kadar Konuş 1.930.677

55 Görümce 1.914.199

56 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.828.311

57 Olanlar Oldu 1.811.081

58 Asmalı Konak - Hayat 1.791.396

59 Sümela'nın Şifresi Temel 1.731.519

60 Unutursam Fısılda 1.720.895

10 61 Hokkabaz 1.710.212

62 Selam: Bahara Yolculuk 1.683.497

63 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 1.666.330

64 O Şimdi Asker 1.657.051

65 Deliha UIP 1.596.119

66 Sen Kimsin? 1.592.471

67 Birleşen Gönüller 1.589.135

68 Hababam Sınıfı Merhaba 1.581.457

69 Bana Masal Anlatma 1.576.979

70 Hükümet Kadın 2 1.530.071

11 71 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 1.507.603

72 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 1.483.848

73 Delibal Warner Bros. 1.465.092

74 Osmanlı Cumhuriyeti 1.423.303

75 Patron Mutlu Son İstiyor 1.415.960

76 Kolpaçino 3.Devre 1.412.639

77 Aşk Sana Benzer 1.406.620

78 Hükümet Kadın 1.401.665

79 Benim Dünyam 1.382.471

80 İncir Reçeli 2 1.378.517

12 81 İkimizin Yerine 1.373.260

82 Çakallarla Dans 4 1.351.247

83 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907

84 Komser Şekspir 1.331.462

85 Güle Güle 1.275.967

86 Hadi İnşallah 1.255.390

87 Maskeli Beşler: Irak 1.239.902

88 Her Şey Çok Güzel Olacak 1.239.015

89 Propaganda 1.238.878

90 Ekşi Elmalar 1.237.921

13 91 Su ve Ateş 1.215.086

92 Dedemin İnsanları 1.204.183

93 Anadolu Kartalları 1.195.129

94 Sınav 1.161.226

95 Çok Filim Hareketler Bunlar 1.141.844

96 Neşeli Hayat 1.125.601

97 Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318

98 Mustafa Warner Bros. 1.101.014

99 Son Osmanlı: Yandım Ali 1.087.570

100 Neredesin Firuze 1.064.162

14 Çakallarla Dans 5 1.007.948

15 YENİ DÜZENLEME Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor.

16 Sinema sahasında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan kanun taslağında sinemaya katkı sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.

17 Kanun taslağına göre, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarına teşvikler verilecek. Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak.

18 Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Türkiye'ye yabancı film yapımcılarını çekmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Türkiye'de film çekecek olan yabancı yapımcılar, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabilecek.