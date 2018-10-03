Bizim İçin Şampiyon barajı aştı (1 milyon seyirciyi geçen filmler)
Türk filmleri arasında milyon barajını aşan projelere Bizim İçin Şampiyon filmi de eklendi. İşte üçüncü haftasında milyon barajını aşan Şampiyon'dan detaylar ve Türkiye'de barajı aşmayı başaran filmlerin listesi...
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1Ay Yapım ve Med Yapım’ın yapımcılığında çekilen yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı Bizim İçin Şampiyon filmi üçüncü haftasında bir milyon seyirciyi aştı. Şampiyon bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi.
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2İlk haftasonu gişede üçüncü olan Şampiyon, ikinci haftasında liderliği ele geçirdi ve yoluna zirvede olarak devam ediyor. 2004’ten bu yana ilk haftasında birinci olmayıp sonraki haftalarda birinci olan rekortmen beş film var. O filmler, Bizim İçin Şampiyon, Babam ve Oğlum, Sınav, Issız Adam ve Dedemin İnsanları olarak listelerde yer alıyor.
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Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyazperdeye taşıyan Şampiyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle çekildi. Filmin basın sponsorluğunu Kral FM üstlendi.
İşte Türk sinemasında 1 milyon seyirci barajını aşan filmler...
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41 Recep İvedik 5 7.437.050
2 Recep İvedik 4 7.369.098
3 Düğün Dernek 6.980.070
4 Fetih 1453 6.572.618
5 Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364
6 Ayla 5.588.903
7 Aile Arasında 5.288.801
8 Arif v 216 4.968.462
9 Recep İvedik 2 4.333.144
10 Recep İvedik 4.301.693
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511 Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567
12 Ailecek Şaşkınız 4.034.858
13 G.O.R.A. Warner Bros. 4.001.711
14 Eyyvah Eyvah 2 3.947.988
15 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 3.842.535
16 Babam ve Oğlum 3.839.883
17 Mucize (2015) 3.737.605
18 A.R.O.G 3.707.086
19 Dağ 2 3.600.000
20 New York'ta Beş Minare 3.474.495
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621 Eyyvah Eyvah 3 3.414.212
22 Recep İvedik 3 3.326.084
23 Vizontele 3.308.120
24 Vizontele Tuuba 2.894.802
25 Celal ile Ceren 2.853.772
26 Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016
27 Issız Adam 2.788.550
28 Evim Sensin 2.703.241
29 Organize İşler 2.618.244
30 Hababam Sınıfı Askerde 2.587.824
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731 Eşkıya 2.571.133
32 Güneşi Gördüm 2.566.435
33 Kahpe Bizans 2.472.162
34 Eyyvah Eyvah 2.459.815
35 Nefes: Vatan Sağolsun 2.436.780
36 Aşk Tesadüfleri Sever 2.418.090
37 Yahşi Batı 2.323.061
38 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine 2.315.902
39 Allah'ın Sadık Kulu: Barla 2.227.113
40 Pek Yakında 2.187.278
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841 Kelebeğin Rüyası 2.167.456
42 Selam 2.145.545
43 Av Mevsimi 2.116.192
44 Deliha 2 2.106.154
45 Kardeşim Benim 2.070.949
46 Hababam Sınıfı 3,5 2.068.165
47 Yol Arkadaşım 2.060.866
48 Beyaz Melek 2.032.885
49 Kurtlar Vadisi: Filistin 2.028.057
50 Dedemin Fişi 2.015.665
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951 Kabadayı 2.002.631
52 Osman Pazarlama 1.983.777
53 Berlin Kaplanı 1.983.077
54 Kocan Kadar Konuş 1.930.677
55 Görümce 1.914.199
56 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.828.311
57 Olanlar Oldu 1.811.081
58 Asmalı Konak - Hayat 1.791.396
59 Sümela'nın Şifresi Temel 1.731.519
60 Unutursam Fısılda 1.720.895
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1061 Hokkabaz 1.710.212
62 Selam: Bahara Yolculuk 1.683.497
63 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 1.666.330
64 O Şimdi Asker 1.657.051
65 Deliha UIP 1.596.119
66 Sen Kimsin? 1.592.471
67 Birleşen Gönüller 1.589.135
68 Hababam Sınıfı Merhaba 1.581.457
69 Bana Masal Anlatma 1.576.979
70 Hükümet Kadın 2 1.530.071
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1171 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 1.507.603
72 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 1.483.848
73 Delibal Warner Bros. 1.465.092
74 Osmanlı Cumhuriyeti 1.423.303
75 Patron Mutlu Son İstiyor 1.415.960
76 Kolpaçino 3.Devre 1.412.639
77 Aşk Sana Benzer 1.406.620
78 Hükümet Kadın 1.401.665
79 Benim Dünyam 1.382.471
80 İncir Reçeli 2 1.378.517
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1281 İkimizin Yerine 1.373.260
82 Çakallarla Dans 4 1.351.247
83 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907
84 Komser Şekspir 1.331.462
85 Güle Güle 1.275.967
86 Hadi İnşallah 1.255.390
87 Maskeli Beşler: Irak 1.239.902
88 Her Şey Çok Güzel Olacak 1.239.015
89 Propaganda 1.238.878
90 Ekşi Elmalar 1.237.921
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1391 Su ve Ateş 1.215.086
92 Dedemin İnsanları 1.204.183
93 Anadolu Kartalları 1.195.129
94 Sınav 1.161.226
95 Çok Filim Hareketler Bunlar 1.141.844
96 Neşeli Hayat 1.125.601
97 Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318
98 Mustafa Warner Bros. 1.101.014
99 Son Osmanlı: Yandım Ali 1.087.570
100 Neredesin Firuze 1.064.162
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14Çakallarla Dans 5 1.007.948
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YENİ DÜZENLEMEKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor.
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16Sinema sahasında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan kanun taslağında sinemaya katkı sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.
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17Kanun taslağına göre, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarına teşvikler verilecek. Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak.
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18Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Türkiye'ye yabancı film yapımcılarını çekmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Türkiye'de film çekecek olan yabancı yapımcılar, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabilecek.
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19Öte yandan vatandaşların en çok şikayet ettikleri film öncesi uzun reklam gösterimlerine sınırlama geliyor. Artık film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek.