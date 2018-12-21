Bizim için Şampiyon'da oynayan Ganesh, Bold Pilot'ın oğlu çıktı

AYNI BABASI GİBİ

Ganesh'in yaşamını sürdürdüğü Murat Boncuk Binicilik Akademisi'nin sahibi ve at eğitmeni Murat Boncuk, Bizim İçin Şampiyon filminin Türkiye için bir nazar boncuğu olduğunu çünkü daha önce bu tarz bir film çekilmediğini söyledi. Bold Pilot'ın hayat hikayesinin anlatılmasının filme büyük katkı sağladığını çünkü özellikle Anadolu'da yakından tanınan bir at olduğunu belirten Boncuk, Ganesh, Bold Pilot'ın oğlu, annesi de çok iyi bir kısrak. Ganesh'in bütün fiziksel özellikleri ve ruhsal yapısı da aynı babası gibi" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA HEDİYE EDİLDİ

Atman ailesinin çiftliğinde doğan ve büyüyen Ganesh'in bir koşu sırasında ayağından sakatlandığını anlatan Boncuk, bunun üzerine Altınoluk'ta bir rehabilitasyon merkezine gittiğini, orada yüzme egzersizleri yaptığını dile getirdi. Atman ailesinin bir süre daha çiftliklerinde bakmaya devam ettikleri Ganesh'i, Genelkurmay Başkanlığı'na hediye ettiğini aktaran Boncuk, sözlerine şöyle devam etti: