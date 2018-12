Bizim için Şampiyon'da oynayan Ganesh, Bold Pilot'ın oğlu çıktı

"SANKİ RUHUMA BAKIYORDU"

Bizim İçin Şampiyon filminde Begüm Atman Karataş karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da Avustralyalı eğitmenler tarafından en yetenekli bulunan at olduğu için Ganesh ile çalışmaya başladıklarını söyledi. Ganesh ile tanışmaya büyük bir merakla gittiğini anlatan Abdullah, "Onunla konuştum, sevdim ve her yaptığıma bir karşılık buldum. Gözlerimin içine bakarken sanki ruhuma bakıyordu Ganesh. İnsana huzur ve konuşma telaşından uzak bir iletişim sağlıyordu. Beraber yürüdük, koştuk. Bir ata sarılabilmek daha önce çok uzak bir ihtimaldi benim için. Ona sarıldığım anda o da bana iyice yanaştı. Mutluluğumu tarif edemem. O, her canlı gibi kendine has ve karakter olarak çok yumuşak, çok uysal bir at. Çok sevdim onunla beraber olmayı" diye konuştu.