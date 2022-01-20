Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli

Chadwick Boseman'ın vefatının ardından, Black Panther rolüne başka bir oyuncu getirmemeye karar veren Marvel, devam filminde aksiliklerden kurtulamıyor. Başroldeki Letitia Wright'ın kaza sonucu yaralanmasıyla ara verilen çekimler, şimdi de ekipteki corona virüs vakalarının patlaması nedeniyle durdu.

Haberler 20.01.2022 - 11:37

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 1

2018 tarihli filmi Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri, geçtiğimiz Kasım ayında, başroldeki Letitia Wright'ın sette geçirdiğibir kaza sonucu yaralanması nedeniyle durduruldu. Filmin çekimleri yaklaşık iki aylık zorunlu bir aranın ardından, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Ancak bu sefer de corona virüs vakaları nedeniyle çekimler durdurulmak zorunda kalındı.

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 2

Filmin oyuncu kadrosunda ve set ekibinde, corona virüse yakalanan kişilerin sayısındaki artış nedeniyle durdurulan çekimlerin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 3

Filmin önemli karakterlerinden birini canlandıran Lupita Nyong'o da corona virüse yakalanan isimler arasında yer alıyor. 

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 4

Nyong'o, Black Panther'de, Chadwick Boseman tarafından canlandırılan ana karakter T'Challa / Black Panther'in sevgilisi ve bir aktivist olan Nakia karakterine hayat verdib 

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 5

Chadwick Boseman'ın 2020 yılındaki vefatının ardından, Black Panther rolüne başka bir oyuncu getirmemeye karar veren Marvel, devam filminde Boseman'ın yokluğunu görmezden gelmeyecek.

Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli - 6

Bu nedenle T'Challa'nın kız kardeşi Shuri rolünde izlediğimiz Letitia Wright ve Nakia olarak izlediğimiz Lupita Nyong'o gibi karakterlerin hikayedeki varlığı ve önemi artacak.

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