Black Panther Wakanda Forever için aksilik bitmiyor: Çekimlere corona virüs engeli

Haberler 20.01.2022 - 11:37
2018 tarihli Marvel filmi Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri, geçtiğimiz Kasım ayında, başroldeki Letitia Wright'ın sette geçirdiğibir kaza sonucu yaralanması nedeniyle durduruldu. Filmin çekimleri yaklaşık iki aylık zorunlu bir aranın ardından, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Ancak bu sefer de corona virüs vakaları nedeniyle çekimler durdurulmak zorunda kalındı.
Filmin oyuncu kadrosunda ve set ekibinde, corona virüse yakalanan kişilerin sayısındaki artış nedeniyle durdurulan çekimlerin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.
Filmin önemli karakterlerinden birini canlandıran Lupita Nyong'o da corona virüse yakalanan isimler arasında yer alıyor.
Nyong'o, Black Panther'de, Chadwick Boseman tarafından canlandırılan ana karakter T'Challa / Black Panther'in sevgilisi ve bir aktivist olan Nakia karakterine hayat verdib
Chadwick Boseman'ın 2020 yılındaki vefatının ardından, Black Panther rolüne başka bir oyuncu getirmemeye karar veren Marvel, devam filminde Boseman'ın yokluğunu görmezden gelmeyecek.
Bu nedenle T'Challa'nın kız kardeşi Shuri rolünde izlediğimiz Letitia Wright ve Nakia olarak izlediğimiz Lupita Nyong'o gibi karakterlerin hikayedeki varlığı ve önemi artacak.