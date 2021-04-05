Bodrum'da 2400 yıllık tarihi lahit mezar kazısından altın çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da 2400 yıllık tarihi lahit mezardan çıkan değerli eşyaları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İHA 05.04.2021 - 08:36

Geçtiğimiz gün Bodrum’da hiç açılmamış bir lahit mezar bulundu. İnşaat yapımı esnasında bulunan lahit için yetkililer harekete geçerek inşaatı durdurdu. Ardından yapılan kurtarma çalışmalarında yaklaşık 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar a ulaşıldı.

Hiç gün yüzüne çıkmamış mezarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gün yüzüne çıkarıldı. Tonlarca ağırlıktaki taşın kapağı vinç yardımıyla açıldığında kadın ve erkek olmak üzere 2 cesede rastlandı. Bunun yanı sıra bir de mezarın içerisinde küp çıktı.

2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıkan lahit mezarın içerisi ise çamurla kaplı olduğundan dolayı titizlikle çalışma yapan arkeologlar çamurun altın kısımlarından değerli eşyalara ulaştı.

Lahit mezarın açılışını heyecanla izleyen Bakan Ersoy ise yakından takip ettiği lahit mezardan ilk çıkan değerli eşyaların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa bir açıklamayla fotoğrafları paylaşan Ersoy, “Bodrum'da M.Ö. 4’üncü yüzyıla tarihlenen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titizlikle çalışıyoruz. Bölgeyi geçici olarak kapatıyor ve eserleri koruyacak şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor” notunu düştü.