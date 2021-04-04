Bollywood’un tercihi Gaziantep

"GAZİANTEP'İMİZ İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ"

Filmin Gaziantep'te çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Bollywood filminin şehrimizde çekilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu tarz filmlerin burada çekilmesi turistlerin gelmesi açısından Gaziantep’e ve Türkiye’ye büyük fayda sağlamaktadır. Uluslararası bir film çekiliyor. Tanıtımımız için çok iyi bir şey ve memnunuz. Gaziantep’e ait tarihi yerlerde çekimler yaptılar. Antep evleri, Antep Kalesi gibi yerlerde çekimler yaptılar. Şimdi de çekimlerin devamı için 500 yıllık tarihi bir mağara olan Kaleoğlu Mağarasında çekimler yapıyorlar. Gaziantepimiz için çok gurur verici. Bu durumdan dolayı da çok mutluyuz” diye konuştu.