Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı

Bolu'nun yanı sıra, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve civar illerden katılımın olduğu pazarda, fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'dan sonra Bolu'da da bu pazarı kurduklarğı için mutlu olduklarını belirten Akkaya, "Bu konuda tecrübeli olan antikacı ağabeylerimiz ve Bolu Belediyesinin yardımıyla pazarımızın kapılarını açtık. Katılım güzel. Bütün tezgahlarımız doldu" dedi.