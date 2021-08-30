Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı

Bolu'da ilk defa kurulan antika pazarı, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden gelen antika meraklılarından ilgi gördü.

30.08.2021 - 10:24

Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 1
Bolu Belediyesi'nin desteğiyle İhsaniye Mahallesi pazar alanında kurulan Antika ve Sanat Pazarı'nda geçmişe ait eşyalar sergileniyor.

Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 2
Bolu'nun yanı sıra, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve civar illerden katılımın olduğu pazarda, fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 3
Pazara gelen bazı vatandaşlar, burada bulunan ürünlerden alırken, bazıları antika niteliğindeki eşyalarını satıyor.
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 4
Antika ve Sanat Pazarı, her ayın son pazar günü kurulacak.
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 5
Turgay Akkaya, pazarı bu işe gönül veren arkadaşlarıyla kurduklarını söyledi.

Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 6
İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'dan sonra Bolu'da da bu pazarı kurduklarğı için mutlu olduklarını belirten Akkaya, "Bu konuda tecrübeli olan antikacı ağabeylerimiz ve Bolu Belediyesinin yardımıyla pazarımızın kapılarını açtık. Katılım güzel. Bütün tezgahlarımız doldu" dedi.
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 7
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 8
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 9
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 10
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 11
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 12
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 13
Bolu'da ilk: Antika ve Sanat Pazarı - 14

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