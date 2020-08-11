Bolu'daki fosil ormanda 19 milyon yıl öncesine yolculuk

11.08.2020 - 14:10
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, kendilerine köyün eski muhtarı aracılığıyla getirilen balık fosilini, fosil araştırma ormanı tanıtım merkezine yerleştirdi.
"2009 yılından beri fosil araştırmasına devam ediyoruz. Buraya bir tanıtım merkezi yaptık. İnsanlarımıza, doğa tarihi, fosiller ve buradaki jeolojik oluşumlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu alanda çok farklı türler var. 18 milyon öncesinde burada palmiyenin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Palmiye, kavak ve söğüt ağaçları belirli bir deniz ya da göl seviyesine uzanmış şekilde paralellik arz ediyor. Bundan milyonlar yıl öncesinde tropikal/subtropikal iklim yaşandığını sıcak bir iklime sahip olduğunu palmiye ağaçlarından, sedir ağaçlarından ülkemizde doğal olarak yetişmeyen ikiden fazla ibreli çam türlerinden görebilmekteyiz."