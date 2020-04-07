‘Bond kızı’ Honor Blackman 94 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz oyuncunun ailesi, ünlü oyuncunun zannedildiği gibi corona virüsten değil, doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Aile, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Blackman’i “Güzellik, akıl ve yeteneğin sıra dışı bir birleşimi olan sevgili anne ve büyükannemiz” olarak tanımlayarak şunları söyledi: