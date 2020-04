‘Bond kızı’ Honor Blackman 94 yaşında hayatını kaybetti

Blackman, üçüncü James Bond filmi olan Goldfinger ile şöhret kazansa da 1962 ile 1964 yılları arasında süren ajan dizisi The Avengers ile 1963 yapımı Jason and the Argonauts, 1968 yapımı Shalako,1970 yapımı The Virgin and the Gypsy gibi yapımlarda da rol aldı.