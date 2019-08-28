Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor (3.6 milyon)

James Bond filmi Diamonds Are Forever'da kullanılan Ay aracı satışa çıkıyor. Aracın 3.6 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor.
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1971 yapımı James Bond filmi Diamonds Are Forever'da Sean Connery'nin canlandırdığı İngiliz ajanın Nevada Çölü'ndeki uzay üsstünden kaçmak için kullandığı Ay aracı gelecek ay açık artırmaya çıkacak.
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Ay aracının 500 bin sterline (Yaklaşık 3.6 milyon TL) satılması bekleniyor.
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Filmde Sean Connery'nin kötü adamlardan Ay aracıyla kaçışı, Bond serisinin en ikonik kovalamaca sahnelerinden biri olmuştu.
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Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil ise geçtiğimiz günlerde açık artırmada 6.4 milyon dolara satılmıştı.