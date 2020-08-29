Boyayla değil kırarak resim yapıyorlar

Daha önce çok fazla örneği olmayan bir teknikle çalıştıklarını belirten Adnan Çobanoğlu, “Sadece çekiç ve tornavida kullanarak, duvarı kırıp bir çalışma yapalım dedik. Böyle bir sonuç çıktı. Sanatta farkındalık her zaman iyidir. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu tekniğin dünyada bir ismi var mı bilmiyorum, biz bunu çekiç ve tornavida kullanarak yapıyoruz. Daha önce bu çalışmaları boya ile yapıyorduk fakat bu gerçekten çok zor bir teknik, bilek gücü istiyor. Çok zor ama çok güzel sonuçlar çıkıyor, daha çok dokunduğunu düşünüyoruz çünkü bir boyut kazanıyor. Bir duvar çizimi boya ile yapıldığında 1-2 gün sürerken çekiç ve tornavida kullanarak yaptığımız bu çalışma 7 günde bitti. Frida Kahlo dünyaca ünlü bir resim sanatçısı. Günümüzde kadına olan şiddetin artmasıyla birlikte biz de üniversitenin en yoğun olduğu yerde böyle bir çizim resmettik. Duvarı kıra kıra Frida Kahlo yaptık ve tepkimizi dile getirdik” dedi.









