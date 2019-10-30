Bozuk paraların üstünde sanat

30.10.2019 - 12:23
Amerikalı ressam Bryanna Marie, birkaç yıl önce günlük pratik yapma amacıyla başladığı minyatür resimleriyle büyük bir koleksiyon oluşturdu.
Marie’nin her bir bozuk paranın üstüne resim yapması 10 saatten daha uzun sürüyor. Kat kat boyanın kurumasını beklemekse günler alıyor.
Başarılı ressam, üzerine çizim yapmak için 1981 öncesi basılan bozuk paraları bakırla kaplı olmasından dolayı tercih ettiğini, bu sayede daha iyi resimler yaratabildiğini belirtiyor.
İşte Bryanna Marie’nin bozuk para üstüne yaptığı resim çalışmalarından örnekler...