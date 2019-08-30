Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'nde (Ad Astra filmi gösterimi)
Dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt, yeni filmi Ad Astra'nın gösterimine katıldı. 76. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında ekip arkadaşları Liv Tyler, James Gray ve Ruth Negga ile birlikte kırmızı halıda yürüdü. (Fotoğraflar: AFP)
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Ünlü yıldız Brad Pitt, rol aldığı uzay filmi Ad Astra'nın 76. Venedik Film Festivali'ndeki galasına katıldı.
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Kırmızı halıda rol arkadaşları Liv Tyler, James Gray ve Ruth Negga ile yürüyen Pitt tüm dikkatleri üzerine topladı.
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55 yaşındaki oyuncu film hakkında "Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum. Nasıl bir yaşam? Bizden daha çok gelişmişler mi? Yoksa daha az mı? Kim bilir... Biz yaşarken bunu öğrenebilecek miyiz? Bilmiyorum. Bu konuda çok kafa yormuyorum" ifadelerini kullandı.
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Pitt'in başrolde olduğu Ad Astra filmi 7 Eylül'e kadar sürecek olan Venedik Film Festivali'ndeki Altın Aslan ödülü için yarışacak.