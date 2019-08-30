Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'nde (Ad Astra filmi gösterimi)

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55 yaşındaki oyuncu film hakkında "Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum. Nasıl bir yaşam? Bizden daha çok gelişmişler mi? Yoksa daha az mı? Kim bilir... Biz yaşarken bunu öğrenebilecek miyiz? Bilmiyorum. Bu konuda çok kafa yormuyorum" ifadelerini kullandı.





