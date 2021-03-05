Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde

ntv.com.tr 05.03.2021 - 10:02
Brad Pitt, yeni filmi Bullet Train’in Los Angeles’ta yapılan çekimlerinde görüntülendi. 57 yaşındaki Oscar’lı aktör, kanlar içinde ve kirli haliyle dikkat çekti.
Pitt’in, çekim aralarında corona virüs önlemi alarak siperlik takması gözlerden kaçmadı.
Set fotoğraflarında Pitt’in rol arkadaşı Joey King de yer alıyor.
Bullet Train’in kadrosunda Brad Pitt ve Joey King’in yanı sıra Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga, Logan Lerman, Zazie Beetz, Andrew Koji, Masi Oka ve Latin müzik yıldızı Bad Bunny yer alıyor.
Atomic Blonde ve Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bullet Train’in senaryosuna dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Film, yüksek hızlı trende suikatçilerle mücadeleyi konu alıyor. Senaryo Zak Olkewicz’in kaleminden çıkma.
Film, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor. Isaka ve IP'yi temsil eden CTB'den Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin sorumlu yapımcıları.