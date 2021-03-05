Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde

Bullet Train filminin Los Angeles'ta yapılan çekimlerinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrol oyuncusu Brad Pitt'in kamera arkası görüntülerinde, kanlar içinde ve kirli hali dikkat çekti.

ntv.com.tr 05.03.2021 - 10:02

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 1

Brad Pitt, yeni filmi Bullet Train’in Los Angeles’ta yapılan çekimlerinde görüntülendi. 57 yaşındaki Oscar’lı aktör, kanlar içinde ve kirli haliyle dikkat çekti.

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 2

Pitt’in, çekim aralarında corona virüs önlemi alarak siperlik takması gözlerden kaçmadı. 

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 3

Set fotoğraflarında Pitt’in rol arkadaşı Joey King de yer alıyor.

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 4

Bullet Train’in kadrosunda Brad Pitt ve Joey King’in yanı sıra Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga, Logan Lerman, Zazie Beetz, Andrew Koji, Masi Oka ve Latin müzik yıldızı Bad Bunny yer alıyor.

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 5

Atomic Blonde ve Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bullet Train’in senaryosuna dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Film, yüksek hızlı trende suikatçilerle mücadeleyi konu alıyor. Senaryo Zak Olkewicz’in kaleminden çıkma.

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 6

Film, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor. Isaka ve IP'yi temsil eden CTB'den Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin sorumlu yapımcıları.

Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 7
İşte Brad Pitt'in Bullet Train setinden yansıyan fotoğrafları...
Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 8
Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 9
Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 10
Brad Pitt Bullet Train filmi setinde kanlar içinde - 11

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