Brad Pitt: Once Upon a Time in Hollywood mini dizi olacak

Pitt, dizilerin popüler olduğu günümüzde Tarantino’nun fantastik Manson cinayeti hikayesinin dizi versiyonunun çok başarılı olacağını söyleyerek, “Genç nesil çok daha hızlı bir şekilde çok fazla bilgi almaya alışkın. İstedikleri kadar izleyebilecekleri kısa bir diziyi izlemeye daha yatkın olduklarını ya da sıkıldıklarında kapattıklarını görüyorum” dedi.