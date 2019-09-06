Brad Pitt: Once Upon a Time in Hollywood mini dizi olacak
ntv.com.tr
Brad Pitt, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie ile paylaştığı Quentin Tarantino filmi Once Upon a Time in Hollywood’un (Bir Zamanlar Hollywood’da) mini diziye dönüşeceğini söyledi.
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Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) filmin halen sinemalarda ancak bir mini diziye dönüşebileceği haberi geldi bile.
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Haberi veren, filmin başrol oyuncularından Brad Pitt. New York Times gazetesine konuşan Pitt, Tarantino’nun filmin dizi versiyonuna sıcak baktığını, yeni bir mini dizi üzerinde konuştuğunu belirtti.
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Pitt, dizilerin popüler olduğu günümüzde Tarantino’nun fantastik Manson cinayeti hikayesinin dizi versiyonunun çok başarılı olacağını söyleyerek, “Genç nesil çok daha hızlı bir şekilde çok fazla bilgi almaya alışkın. İstedikleri kadar izleyebilecekleri kısa bir diziyi izlemeye daha yatkın olduklarını ya da sıkıldıklarında kapattıklarını görüyorum” dedi.
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Pitt, Tarantino’nun en son gişe rekoru kıran filmini sinema salonunda seyretme deneyimini sevmesine karşın, dizinin karakter ve hikaye gelişimi için daha fazla özgürlük sağlayacağını düşünüyor. Ünlü oyuncu, “Dizilere baktığımda, karakterler ve hikayenin gelişimi için çok daha fazla zaman var” ifadesini kullandı.
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5Tarantino’nun 2015 yapımı Hateful Eight filminin dört bölümlük dizi versiyonu, Netflix’te yayınlanmıştı.