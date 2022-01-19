Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım

Yıldız oyuncu Bradley Cooper, son filminin çekimleri sırasında yaşadığı ilginç anları anlattı. Cooper, Nightmare Alley'in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını aktararak, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” dedi.

Haberler 19.01.2022 - 10:33

Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - 1

Bradley Cooper, yaklaşmakta olan filmi Nightmare Alley'in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını açıkladı. 45 yaşındaki oyuncu, Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesini çekiminin ayrıntılarını anlattı. 


Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - 2

Cooper, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” dedi.


Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - 3

Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.


Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - 4

Cooper, Filmin içeriği, keşfettiğimiz şey, onu gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamızı gerektiriyordu” diye açıkladı.


Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - 5

Yıldız oyuncu, "Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp birbirinize bakıp sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz" diye konuştu.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER