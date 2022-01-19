Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım

Haberler 19.01.2022 - 10:33
Bradley Cooper, yaklaşmakta olan filmi Nightmare Alley'in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını açıkladı. 45 yaşındaki oyuncu, Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesini çekiminin ayrıntılarını anlattı.
Cooper, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” dedi.
Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.
Cooper, Filmin içeriği, keşfettiğimiz şey, onu gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamızı gerektiriyordu” diye açıkladı.
Yıldız oyuncu, "Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp birbirinize bakıp sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz" diye konuştu.