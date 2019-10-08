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Breaking Bad'in film uyarlaması El Camino'nun galası yapıldı

ntv.com.tr

Breaking Bad dizisinin Netflix'te ekrana gelecek olan film uyarlaması El Camino: A Breaking Bad Movie’nin galası yapıldı. Galaya başrol dizinin başrol oyuncuları Bryan Cranston ile Aaron Paul damga vurdu.

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    Breaking Bad dizisinin TV filmi uyarlaması El Camino: A Breaking Bad Movie’nin ekrana gelmesine kısa süre kalan galası yapıldı.

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    Westwood’da Regency Village Tiyatrosu’nda düzenlenen galada Breaking Bad dizisinin başrol oyuncuları Bryan Cranston ile Aaron Paul bir araya geldi.

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    63 yaşındaki oyuncu Cranston ile 40 yaşındaki Paul’un yanı sıra galada filmin oyuncuları Matt Jones, Jonathan Banks, Charles Baker, Larry Hankin yönetmen ve senarist Vince Gilligan hazır bulundu.

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    Dizi oyuncuları Krysten Ritter, Betsy Brandt, Dean Norris, Giancarlo Esposito, Jesse Plemons, RJ Mitte, Steven Michael Quezada, Lavell Crawford ve Max Arcinieg de galaya katılan isimler oldu.

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    Lauren Parsekian da galada eşi Aaron Paul’e destek oldu.

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    Filminde başrolünde Aaron Paul’un yer aldığı bilinse de Bryan Cranston’un rol alıp almayacağı açıklanmadı. Ancak Cranston galada yer alarak rol arkadaşı Paul’ün yanında bulundu.
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    El Camino filmi 11 Ekim’de Netflix’te yayına giriyor.

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    İşte galadan ve gala sonrası verilen partiden yansıyan kareler...

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    Yönetmen Vince Gilligan ile oyuncular Aaron Paul ve Bryan Cranston
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    Bryan Cranston, Vince Gilligan, Aaron Paul, Channing Dungey, Peter Friedlander, Alison Engel
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    Aaron Paul ve Dean Norris
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