British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı

Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinden etkilenen dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, köle sahibi Sir Hans Sloane'nin büstünü ana sergi alanından kaldırma kararı aldı. Londra'da adına bir de meydan bulunan Sloane, yaptığı eser bağışıyla müze koleksiyonunun temelini oluşturuyor.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 10:24 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 10:36

British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 1

İngiltere’nin Londra şehrinde yer alan dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, ‘köle sahibi’ni temsil eden bir büstü sergiden çıkardı.

British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 2

Küratörler, Sir Hans Sloane'nin heykelinin artık "İngiliz İmparatorluğu'nun sömürücüleri” eserlerinin yanında bir sergide yer alacağını söyledi.

British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 3

Vasiyetiyle koleksiyonundaki 71 bin parça eseri müzeye bağışlayan Sloane’nin eserleri British Museum’un temelini oluşturuyor. Köleci Sloane, koleksiyonunu eşinin ailesinin şeker çiftliği aracılığıyla finanse etmişti. Londra’da Sloane adı verilen bir de meydan bulunuyor.

Sloane büstü, artık mesleği ‘koleksiyoncu ve köle sahibi’ şeklinde güncellenerek müzenin farklı bir bölümünde tutuluyor.

British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 4

Müze direktörü Hartwig Fischer, kurumun kasıtlı olarak büstü kaideden attığını söyleyerek, “Hiçbir şeyi saklamamalıyız. Şifa bilgidir” dedi.

British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 5
Sloane sergisinin arkasındaki küratör Neal Spencer, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin revizyona ‘aciliyet’ sağladığını söyledi. Spencer ayrıca, “Sloane’nin koleksiyonunun British Museum’un temelini oluşturduğu konusunda açık sözlü olmak istiyoruz” dedi.
British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı - 6
Sloane büstünün ana sergiden çıkarılması, kölelik ve sömürgecilikle bağlarını kabul etmek için müzenin koleksiyonlarının elden geçirilme çalışmasının bir parçası. Kaptan James Cook tarafından getirilen eserler gibi bazı parçalar, "sömürge fetihleri ​​ve askeri yağma" yoluyla elde edildiklerini gösteren bilgilendirici etiketlerle sergilenecek.

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