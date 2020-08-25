British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı

ntv.com.tr 25.08.2020 - 10:24 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 10:36
İngiltere’nin Londra şehrinde yer alan dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, ‘köle sahibi’ni temsil eden bir büstü sergiden çıkardı.
Küratörler, Sir Hans Sloane'nin heykelinin artık "İngiliz İmparatorluğu'nun sömürücüleri” eserlerinin yanında bir sergide yer alacağını söyledi.
Vasiyetiyle koleksiyonundaki 71 bin parça eseri müzeye bağışlayan Sloane’nin eserleri British Museum’un temelini oluşturuyor. Köleci Sloane, koleksiyonunu eşinin ailesinin şeker çiftliği aracılığıyla finanse etmişti. Londra’da Sloane adı verilen bir de meydan bulunuyor.
Sloane büstü, artık mesleği ‘koleksiyoncu ve köle sahibi’ şeklinde güncellenerek müzenin farklı bir bölümünde tutuluyor.
Müze direktörü Hartwig Fischer, kurumun kasıtlı olarak büstü kaideden attığını söyleyerek, “Hiçbir şeyi saklamamalıyız. Şifa bilgidir” dedi.