British Museum köleci kimliği nedeniyle Sir Hans Sloane büstünü sergiden çıkardı

İngiltere’nin Londra şehrinde yer alan dünyanın en önemli müzelerinden British Museum, ‘köle sahibi’ni temsil eden bir büstü sergiden çıkardı.

Sloane büstü, artık mesleği ‘koleksiyoncu ve köle sahibi’ şeklinde güncellenerek müzenin farklı bir bölümünde tutuluyor.

Vasiyetiyle koleksiyonundaki 71 bin parça eseri müzeye bağışlayan Sloane’nin eserleri British Museum’un temelini oluşturuyor. Köleci Sloane, koleksiyonunu eşinin ailesinin şeker çiftliği aracılığıyla finanse etmişti. Londra’da Sloane adı verilen bir de meydan bulunuyor.

Müze direktörü Hartwig Fischer, kurumun kasıtlı olarak büstü kaideden attığını söyleyerek, “Hiçbir şeyi saklamamalıyız. Şifa bilgidir” dedi.

Sloane sergisinin arkasındaki küratör Neal Spencer, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin revizyona ‘aciliyet’ sağladığını söyledi. Spencer ayrıca, “Sloane’nin koleksiyonunun British Museum’un temelini oluşturduğu konusunda açık sözlü olmak istiyoruz” dedi.

Sloane büstünün ana sergiden çıkarılması, kölelik ve sömürgecilikle bağlarını kabul etmek için müzenin koleksiyonlarının elden geçirilme çalışmasının bir parçası. Kaptan James Cook tarafından getirilen eserler gibi bazı parçalar, "sömürge fetihleri ​​ve askeri yağma" yoluyla elde edildiklerini gösteren bilgilendirici etiketlerle sergilenecek.