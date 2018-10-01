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Brockhampton grubu Billboard listesinin zirvesinde

ntv.com.tr

Billboard 200 listesinin bir numarası Amerikalı hip-hop grubu Brockhampton oldu.

  • 1

    Amerikalı hip-hop grubu Brockhampton, dördüncü stüdyo albümü Iridescence ile Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.

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    2015 yılında kurulan Brockhampton’ın 79 bin satış yaptığı Iridescence, aynı zamanda grubun ilk etiketli albümü.

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    Billboard’a göre, albümün ilk çıktığı hafta, grubun şarkıları 28,8 milyon defa dinlendi.

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    Billboard 200 listesinde bir numarada bulunan Brockhampton grubunu Bridges albümüyle Josh Groban, Kamikaze albümüyle Eminem, Scorpion albümüyle Drake, Astroworld albümüyle Travis Scott, beerbongs & bentleys albümüyle Post Malone, Cry Pretty albümüyle Carrie Underwood, Goodbye & Good Riddance albümüyle Juice WRLD, Look Up Child albümüyle Lauren Daigle ve Sweetener albümüyle Ariana Grande takip etti.

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