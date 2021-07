BTS'in Permission To Dance parçası da YouTube tarihine geçti

YouTube'un verilerine göre Permission To Dance, ilk 24 saatte en çok izlenen videolar listesinde 6. sırada yer alıyor. Listenin ilk iki sırasındaysa BTS'in Butter ve Dynamite şarkıları bulunuyor. Öte yandan Boy with Luv ve Life Goes On parçaları da grubun listede yer alan şarkıları arasında.