BTS’ten YouTube’da rekor üstüne rekor

2013’te kurulan BTS grubu RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsü. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rap’çiler; Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistler. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.