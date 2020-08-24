BTS’ten YouTube’da rekor üstüne rekor

ntv.com.tr 24.08.2020 - 12:16
Güney Koreli müzik grubu tarih yazmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü K-pop grubu, yeni single’ı Dynamite’i YouTube’da yayınladığı cuma günü sonrası, ilk 24 saatte ulaştığı dinlenme oranıyla rekor kırdı.
İLK GÖSTERİM REKORUNU DA KIRDI
YouTube’dan bir yetkili, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, “BTS’in resmi Dynamite klibi, ilk 24 saatte 100 milyonu aşarak 101,1 milyon kez görüntülendi” dedi. Klip aynı zamanda ilk yayınlandığında 3 milyondan fazla kişi tarafından aynı anda izlendiği için YouTube Premiere (ilk gösterim) rekorunu da kırdı.
‘YouTube’da 24 saatte en çok izlenme’ rekoru 2 aydır yine Güney Koreli bir başka grup olan Blackpink’in elindeydi. Grubun How You Like That klibi 86,3 milyon kez izlenmişti.
Öte yandan BTs'in klibi paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluşmasıyla da açılış rekoru kırmıştı. Cuma günü yayınlanan klip, şu ana kadar 176 milyondan fazla görüntülendi.
TAMAMI İNGİLİZCE İLK SINGLE
Dynamite, BTS grubunun tamamı İngilizce ilk single’ı olma özelliğini taşıyor. K-pop fenomeni grup, geçen ay yeni şarkı çıkaracaklarını duyururken, salgınla geçen bu zor zamanlarda hayranlarına biraz neşe katmak için bir şarkı yayınlamak istediklerini söyledi. BTS adına yapılan açıklamada, “Covid-19 nedeniyle dünyanın her yerinden insanlar zor zamanlar geçiriyor ve hayranlarımızla biraz pozitif enerji paylaşmak istedik” ifadesi kullanıldı.
2013’te kurulan BTS grubu RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsü. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rap’çiler; Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistler. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.