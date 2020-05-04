Bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü (En iyi Star Wars filmleri listesi)

Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla 4 Mayıs seçildi. Independent gazetesi, serinin filmlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladı. Son film Skywalker'ın Yükselişi listenin 7'ncisi oldu. İşte en kötü ve en iyi Star Wars filmleri...

04.05.2020 - 11:22

11. Star Wars II – Attack of the Clones (Klonların Saldırısı), 2002
10. Star Wars III – Revenge of the Sith (Sith'in İntikamı), 2005
9. Star Wars - The Phantom Menace (Gizli Tehlike), 1999
8. Solo: A Star Wars Story (Bir Star Wars Hikayesi), 2018
7. Star Wars IX – The Rise of Skywalker (Skywalker'ın Yükselişi), 2019
6. Star Wars VI - Return of the Jedi (Jedi'ın Dönüşü), 1983
5. Rogue One: A Star Wars Story (Bir Star Wars Hikayesi), 2016
4. Star Wars VII - The Force Awakens (Güç Uyanıyor), 2015
3. Star Wars VIII - The Last Jedi (Son Jedi), 2017
2. Star Wars IV - A New Hope (Yeni Bir Umut), 1977
1. Star Wars V - The Empire Strikes Back (İmparator), 1980

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