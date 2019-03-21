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Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?

Günümüz popüler kültür yıldızlar Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Drake gibi isimler 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü? Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.

  • 1

    Rihanna

    Rihanna
  • 2

    Taylor Swift

    Taylor Swift
  • 3

    Beyonce

    Beyonce
  • 4

    Bruno Mars

    Bruno Mars
  • 5

    Drake

    Drake
  • 6

    Justin Bieber

    Justin Bieber
  • 7

    Dua Lipa

    Dua Lipa
  • 8

    Selena Gomez

    Selena Gomez
  • 9

    Cardi B

    Cardi B
  • 10

    Childish Gambino

    Childish Gambino
  • 11

    The Weeknd

    The Weeknd
  • 12

    Camila Cabello

    Camila Cabello
  • 13

    Migos

    Migos
  • 14

    Kendrick Lamar

    Kendrick Lamar
  • 15

    Dj Khaled

    Dj Khaled
  • 16

    Steve Aoki

    Steve Aoki
  • 17

    Chris Brown

    Chris Brown
  • 18

    Jack Ü

    Jack Ü
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