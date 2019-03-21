Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Günümüz popüler kültür yıldızlar Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Drake gibi isimler 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü? Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.
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1
Rihanna
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2
Taylor Swift
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3
Beyonce
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4
Bruno Mars
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5
Drake
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6
Justin Bieber
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7
Dua Lipa
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8
Selena Gomez
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9
Cardi B
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10
Childish Gambino
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11
The Weeknd
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12
Camila Cabello
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13
Migos
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14
Kendrick Lamar
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15
Dj Khaled
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16
Steve Aoki
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17
Chris Brown
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18
Jack Ü