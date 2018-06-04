Burhan Doğançay’ın eserine 757 bin TL (51. Beyaz Müzayede)
Beyaz Müzayede’nin dün gerçekleştirdiği 51.Beyaz Müzayede, bir araya getirdiği önemli eserlerle beğeni topladı. Türkiye’nin en seçkin koleksiyonlarından derlenmiş 248 adet başyapıtın satışa çıktığı müzayede kıran kırana satışlara sahne oldu. Burhan Doğançay’ın “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından olan 1982 tarihli “Big Spiderweb” 757 bin TL’ye satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu.
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Birbirinden önemli sanatçıların başyapıtlarını bir araya getiren 51. Beyaz Müzayede sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görerek gerçekleşti.
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Burhan Doğançay’ın ikisi tuval toplam 12 eserinin satışa çıktığı müzayedede “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından olan 1982 tarihli “Big Spiderweb” 757 bin TL’ye satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu.
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Peter Halley’in “Dada Ji” adlı eseri 750 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyatla satılan ikinci eser oldu.
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Türk Çağdaş Sanatının öncülerinden ve en değerli kadın ressamlarından Fahrelnisa Zeid’in 1958’de Ürdün’deki darbeden eşi ile kurtulmayı başarıp Avrupa’ya yerleşmesinin ardından yaşadığı trajik olayların izlerini taşıyan ve az sayıda bulunan çok özel sarı, siyah, beyaz resimlerinden olan “Lustred With Black II” adlı eseri 700 bin TL fiyatı ile müzayedenin en yüksek fiyata satılan üçüncü eseri oldu.
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Müzayede büyük beğeni toplayan eserler arasında yer alan başka bir eser de 473 bin TL’ye yeni alıcısını bulan Mübin Orhon’un “Abstrait Rouge” adlı eseri oldu.