Burhan Doğançay’ın eserine 757 bin TL (51. Beyaz Müzayede)

1 Birbirinden önemli sanatçıların başyapıtlarını bir araya getiren 51. Beyaz Müzayede sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görerek gerçekleşti.

2 Burhan Doğançay’ın ikisi tuval toplam 12 eserinin satışa çıktığı müzayedede “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından olan 1982 tarihli “Big Spiderweb” 757 bin TL’ye satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu.

3 Peter Halley’in “Dada Ji” adlı eseri 750 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyatla satılan ikinci eser oldu.

4 Türk Çağdaş Sanatının öncülerinden ve en değerli kadın ressamlarından Fahrelnisa Zeid’in 1958’de Ürdün’deki darbeden eşi ile kurtulmayı başarıp Avrupa’ya yerleşmesinin ardından yaşadığı trajik olayların izlerini taşıyan ve az sayıda bulunan çok özel sarı, siyah, beyaz resimlerinden olan “Lustred With Black II” adlı eseri 700 bin TL fiyatı ile müzayedenin en yüksek fiyata satılan üçüncü eseri oldu.