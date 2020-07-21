Büyükada'da açıkhava sineması

ntv.com.tr 21.07.2020 - 10:28
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, Sarı Mercedes'ten Acı ve Zafer'e Tosun Paşa'dan Sürü'ye, Dövüş Kulübü'nden Kuşlar'a iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturuyor. 2020 yazı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, akşamları saat 20.30’da başlayacak.
AçıkhavADA Sinema’da bu hafta; 23 Temmuz Perşembe akşamı İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü eserinden uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Sarı Mercedes gösterilecek. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, Türk edebiyatının çok kıymetli ismi Adalet Ağaoğlu’nun anısına yapılacak gösterime, yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacak.
26 Temmuz Pazar akşamı ise Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Adile Naşit ve Müjde Ar gibi usta oyuncuların rol aldığı, Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden Tosun Paşa sinemaseverlerle buluşacak.