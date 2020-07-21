Büyükada'da açıkhava sineması

İstanbul Büyükada'da düzenlenen AçıkhavADA Sinema etkinliği kapsamında kült olmaya aday Sarı Mercedes, Ruhların Kaçışı/Sprited Away, Acı ve Zafer/Pain and Glory ve Tosun Paşa filmleri, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 10:28

Büyükada'da açıkhava sineması - 1

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, Sarı Mercedes'ten Acı ve Zafer'e Tosun Paşa'dan Sürü'ye, Dövüş Kulübü'nden Kuşlar'a iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturuyor. 2020 yazı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, akşamları saat 20.30’da başlayacak.

Büyükada'da açıkhava sineması - 2

AçıkhavADA Sinema’da bu hafta; 23 Temmuz Perşembe akşamı İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü eserinden uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Sarı Mercedes gösterilecek. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, Türk edebiyatının çok kıymetli ismi Adalet Ağaoğlu’nun anısına yapılacak gösterime, yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacak.

Büyükada'da açıkhava sineması - 3
24 Temmuz Cuma akşamı Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin en değerli yapıtlarından biri olan, Oscar ve Altın Ayı ödüllü Ruhların Kaçışı/Sprited Away filmi gösterilecek.
Büyükada'da açıkhava sineması - 4
25 Temmuz Cumartesi akşamı dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren, Pedro Almodovar’ın son filmi Acı ve Zafer/Pain and Glory filmi seyirciyle buluşacak.
Büyükada'da açıkhava sineması - 5

26 Temmuz Pazar akşamı ise Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Adile Naşit ve Müjde Ar gibi usta oyuncuların rol aldığı, Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden Tosun Paşa sinemaseverlerle buluşacak.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER