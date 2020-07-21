Büyükada'da açıkhava sineması

AçıkhavADA Sinema’da bu hafta; 23 Temmuz Perşembe akşamı İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü eserinden uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Sarı Mercedes gösterilecek. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, Türk edebiyatının çok kıymetli ismi Adalet Ağaoğlu’nun anısına yapılacak gösterime, yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacak.