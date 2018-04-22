Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi The Protector'a Burçin Terzioğlu katıldı

Terzioğlu’nun yanı sıra The Protector’un kadrosuna katılacak bir diğer sürpriz isim ise Saygın Soysal oldu. Saygın Soysal, dizide Mergen karakterini oynayacak.

Mergen, kendini amacına adamış bir karakterdir. Ne dünya zevkleri ne de hayatın içindeki başka bir şey… Görevini başarmaktan başka hiçbir arzusu yoktur. Bu yüzden tüm insani duygulara karşıdır, özellikle aşka. Kelimelerle arası çok iyi olan Mergen’in ikna kabiliyeti çok yüksektir.