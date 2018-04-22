Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi The Protector'a Burçin Terzioğlu katıldı
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Muhafız) ikinci sezonunda Burçin Terzioğlu da rol alacak. Terzioğlu'nun canlandıracağı karakter belli oldu.
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Netflix’in ilk yerli dizisi The Protector'un (Muhafız) 10 bölümlük ilk sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin ikinci sezon çekimleri başlıyor.
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2Netflix, şimdiden merakla beklenen fantastik drama türündeki dizisi The Protector’un kadrosuna Poyraz Karayel dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu’nun katıldığını duyurdu.
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3Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Mehmet Kurtuluş gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide Burçin Terzioğlu da Rüya karakterine hayat verecek.
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Burçin Terzioğlu tarafından hayat verilecek Rüya karakteri, sonsuz aşkı deneyimlemiş, özgür ve iradesi çok güçlü bir kadındır. Göz kamaştırıcı güzelliği ve gizemli havası ile etrafındakilerin başını döndürür. Tutkularının da korkularının da esiri değildir. Çevresindekileri idare etmeyi de yönetmeyi de iyi bilir. Bu derece etken olmasının nedeni, hayatı olduğu gibi kabul etmemesidir.
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Terzioğlu’nun yanı sıra The Protector’un kadrosuna katılacak bir diğer sürpriz isim ise Saygın Soysal oldu. Saygın Soysal, dizide Mergen karakterini oynayacak.
Mergen, kendini amacına adamış bir karakterdir. Ne dünya zevkleri ne de hayatın içindeki başka bir şey… Görevini başarmaktan başka hiçbir arzusu yoktur. Bu yüzden tüm insani duygulara karşıdır, özellikle aşka. Kelimelerle arası çok iyi olan Mergen’in ikna kabiliyeti çok yüksektir.
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Dizi, dünya medyasına İtalya’nın Roma kentinde tanıtılmıştı.
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7Kanalın ilk Türk dizisi The Protector'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un seçimleri iki günlük etkinliğe damgasını vurmuştu.
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Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık yaşanmasına neden olmuştu.
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9Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlamasının Roma'da gerginlik yarattığı öne sürülmüştü.
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11Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan' karakterini canlandırıyor.
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12Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.