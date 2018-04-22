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Hakan: Muhafız yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yayınlanan özel görüntülerde dizinin 2. yeni sezonunun 26 Nisan'da izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

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    Merakla beklenen Hakan: Muhafız'ın 2. yeni sezon yayın tarihi Netflix tarafından paylaşılan video ile duyuruldu. Dizinin yeni sezonu 26 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. 

    NETFLIX TÜRKİYE'DEN ÖZEL VİDEO (TIKLA İZLE) 

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    İkinci, üçüncü ve dördüncü sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımında ise usta oyuncu Cüneyt Arkın rolalmıştı.

    Yayınlanan tanıtımda Arkın, Zeynep karakterine Muhafız'ın yanında olması gerektiğini söylüyor. 

    NETFLIX'TEN CÜNEYT ARKIN'LI MUHAFIZ TANITIMI (TIKLA İZLE) 

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    Netflix’in ilk yerli dizisi The Protector'un (Koruyucu) 10 bölümlük ilk sezon çekimlerinin ardından yeni sezon çekimleri devam ediyor. 

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    Dizi, dünya medyasına İtalya’nın Roma kentinde tanıtılmıştı.

    Kanalın ilk Türk dizisi The Protector'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un seçimleri iki günlük etkinliğe damgasını vurmuştu.

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    Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

    İşte dizinin oyuncu kadrosu...

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    Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan' karakterini canlandırıyor.
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    Hazar Ergüçlü (Zeynep)
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    Yurdaer Okur

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    Ayça Ayşin Turan

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    Saygın Soysal (Mergen)

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    Burçin Terzioğlu (Rüya)

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    Çağatay Ulusoy, Burçin Terzioğlu, Engin Öztürk ve Okan Yalabık

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