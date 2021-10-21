Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Seyfi Dursunoğlu açıklaması

Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mal varlığını bağışladığı ancak yeğenlerinin karşı çıktığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yeni açıklama geldi. ÇYDD, 'vasiyetnamenin iptali' davasının karara bağlandığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Abone ol Paylaş









Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi. Mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi.







ÇYDD'den konuyla ilgili açıklama geldi. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.









ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.

Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmaya katılmamıştı.







Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilmemişti.