Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi

Çanakkale Savaşı’nın deniz bölümünün zaferle sonuçlandığı 18 Mart’ın ardından Çanakkale Savaşları’nda kara çıkarmasının yapıldığı 25 Nisan da, Hisart Canlı Tarih Müzesi; Çanakkale Destanı’na tanıklık ediyor.

24.04.2021 - 13:43

Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 1
Hisart Canlı Tarih Müzesi; Çanakkale Destanı’na tanıklık ediyor. Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin Çanakkale katı; Savaşın şiddetini yansıtan; 1.Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi’nde Anzak ve Türk kuvvetleri arasında 6 Ağustos 1915’de başlayan Kanlı sırt muharebesi dioraması, savaşın yer altında ve yer üstünde verilen mücadelesini yansıtan Yukarıdakiler Aşağıdakiler dioraması, 25 Nisan Anzak çıkarması dioraması, Çanakkale Siper savaşları dioraması, Seyit Onbaşı Dioraması, savaşta yaralanan bir Anzak askerini sırtında taşıyan bir Türk askeri canlandırması, Anzak askeri canlandırması gibi tarihe ışık tutacak eserlere evsahipliği yapıyor.
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Çanakkale Destanı’nın eşsiz mirasını gün yüzüne çıkaran Çanakkale koleksiyonunda diaromaların, canlandırmaların yanısıra Anzak askeri şapka ve üniformaları, Çanakkale cephesinde savaşan Türk askeri üniforması, pek çok mermi, madalyalar, tabancalar, el bombaları, çantalar, barut kutuları, mataralar, havacı bröveleri, Çanakkale Savaşını yansıtan tablolar, döneme ait fotoğraflar, mektuplar, dokümanlar, aksesuarlar, Fransız ve Anzak askerlerine ait olan objeler de yer alıyor.


Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 3

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "Çanakkale Destanı ile ilgili, Çanakkale Zaferi büyük bir kahramanlık destanı... 25 Nisan 2021 Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. Yıldönümü. Yer altında ve yer üstünde kara, deniz ve havadan devam eden tarihin en çetin savaşlarından olan ve büyük bir kahramanlıkla zafer kazanılan Çanakkale Savaşı, sadece Türklerin değil bütün dünyanın hayatını değiştirdi. Hisart Müze’nin Çanakkale Bölümü içinde barındırdığı objeler, dioramalar ve canlandırmalarla bu eşsiz zafere Çanakkale destanına tanıklık ediyor" dedi.

İşte müzeden diğer kareler...

Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 4
Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 5
Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 6
Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 7
Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 8
Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi - 9

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