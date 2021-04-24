Çanakkale Kara Savaşları’na özel sergi

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "Çanakkale Destanı ile ilgili, Çanakkale Zaferi büyük bir kahramanlık destanı... 25 Nisan 2021 Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. Yıldönümü. Yer altında ve yer üstünde kara, deniz ve havadan devam eden tarihin en çetin savaşlarından olan ve büyük bir kahramanlıkla zafer kazanılan Çanakkale Savaşı, sadece Türklerin değil bütün dünyanın hayatını değiştirdi. Hisart Müze’nin Çanakkale Bölümü içinde barındırdığı objeler, dioramalar ve canlandırmalarla bu eşsiz zafere Çanakkale destanına tanıklık ediyor" dedi.

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