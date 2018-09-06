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Captain Marvel'dan ilk görseller

Marvel’ın merakla beklenen kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’den ilk görseller yayınlandı.

  • 1

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
    Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'un Marvel’ın evrenine katıldığı çizgi romandan sinemaya uyarlanan Captain Marvel filminden ilk görseller yayınlandı.
  • 2

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema

    Çekimleri Mart 2018’de başlalan film 8 Mart 2019’da vizyona girecek...

  • 3

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
    Doktor Walter Lawson karakterine bürünen Captain Marvel'ın akıl hocasını yakışıklı oyuncu Jude Law canlandırırken, insanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva'ya ise Humans'ın Anita'sı Gemma Chan hayat verecek.
  • 4

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
    Marvel sinematik evreninin S.H.I.E.L.D. müdürü Nick Fury, Samuel L. Jackson tarafından bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Kadroda yer alan Lashana Lynch'in ise Avengers ekibinin üyelerinden biri olan Monica Rambeau rolünde boy göstereceği tahmin ediliyor.
  • 5

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema

    Brie Larson'ın Marvel evreninin en güçlü süper kahramanına hayat vereceği filmde; özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken göreceğiz.

  • 6

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
    Yönetmen koltuğunda Anna Boden & Ryan Fleck ikilisinin yer aldığı süper kahraman filmi Marvel'ın en güçlü süper kahramanını seyircilerin karşısına çıkaracak ve Marvel'ın ilk kadın süper kahraman temelli filmi olacak.
  • 7

    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema

    Tıpkı Wonder Woman’da olduğu gibi Captain Marvel da önce kendi hikayesini, dönüşümünü ve yaşadıklarını anlatacak. Süper kahramanın hikayesi Avengers 4 filmiyle devam edecek...

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    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
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    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
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    Captain Marvel, film, yabancı film, sinema
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