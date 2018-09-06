Captain Marvel'dan ilk görseller
Marvel’ın merakla beklenen kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’den ilk görseller yayınlandı.
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1Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'un Marvel’ın evrenine katıldığı çizgi romandan sinemaya uyarlanan Captain Marvel filminden ilk görseller yayınlandı.
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Çekimleri Mart 2018’de başlalan film 8 Mart 2019’da vizyona girecek...
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3Doktor Walter Lawson karakterine bürünen Captain Marvel'ın akıl hocasını yakışıklı oyuncu Jude Law canlandırırken, insanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva'ya ise Humans'ın Anita'sı Gemma Chan hayat verecek.
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4Marvel sinematik evreninin S.H.I.E.L.D. müdürü Nick Fury, Samuel L. Jackson tarafından bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Kadroda yer alan Lashana Lynch'in ise Avengers ekibinin üyelerinden biri olan Monica Rambeau rolünde boy göstereceği tahmin ediliyor.
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Brie Larson'ın Marvel evreninin en güçlü süper kahramanına hayat vereceği filmde; özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken göreceğiz.
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6Yönetmen koltuğunda Anna Boden & Ryan Fleck ikilisinin yer aldığı süper kahraman filmi Marvel'ın en güçlü süper kahramanını seyircilerin karşısına çıkaracak ve Marvel'ın ilk kadın süper kahraman temelli filmi olacak.
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Tıpkı Wonder Woman’da olduğu gibi Captain Marvel da önce kendi hikayesini, dönüşümünü ve yaşadıklarını anlatacak. Süper kahramanın hikayesi Avengers 4 filmiyle devam edecek...
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