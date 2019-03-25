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Captain Marvel'in egemenliğine son verdi (22-24 Mart 2019 ABD Box Office rakamları)

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve yılın izlenme rekorlarını kıran Captain Marvel'ın ABD sinema salonlarındaki egemenliği sona erdi. Haftanın yeni filmi Us, Brie Larson'ın başrolünde yer aldığı Marvel filmini tahtında etti. İşte 22-24 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

    Alita: Battle Angel 1 milyon dolar

  • 2

    The Lego Movie 2: The Second Part 1.1 milyon dolar

  • 3

    No Manches Frida 2 1.8 milyon dolar
  • 4

    Gloria Bell 1.8 milyon dolar
  • 5

    A Madea Family Funeral 4.5 milyon dolar
  • 6

    How to Train Your Dragon: The Hidden World 6.5 milyon dolar
  • 7

    Five Feet Apart 8.8 milyon dolar
  • 8

    Wonder Park 9 milyon dolar
  • 9

    Captain Marvel 35 milyon dolar
  • 10

    Us 70.3 milyon dolar
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