Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor

"KONU HER ZAMAN KADINLARIN YETERİNCE İYİ OLMAMALARI"

Cardi B şunları söyledi:

"Kadın rap'çiler saç ve makyaja saatler ayırır, harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir. Konu her zaman yeteri kadar iyi olmamalarıdır zaten, yeni olan ne? Bu artık sıkıcı."