Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, kadın rap'çilerin maruz kaldığı kötü muameleye dair konuşarak, "İyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir" dedi.

27.06.2021 - 09:30

Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 1

Şarkıları ve müzik videolarıyla sansasyon yaratan Cardi B, kadın rap'çilerin maruz kaldığı kötü muameleye dair konuştu. 

ABD'li ünlü rap'çi Twitter'da yaptığı paylaşımda "yeteneklerine" ve "etkileyici üretimlerine" rağmen kadın rap'çilere sık sık yöneltilen eleştirilere dair açıklama yaptı. 

Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 2
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Cardi B, kadın rap'çilerin performanslarını ortaya koymak için çok fazla çalışması, saç ve makyaj hazırlığına saatler ayırması gerektiğini söyledi.
Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 3

"KONU HER ZAMAN KADINLARIN YETERİNCE İYİ OLMAMALARI"

Cardi B şunları söyledi:

"Kadın rap'çiler saç ve makyaja saatler ayırır, harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir. Konu her zaman yeteri kadar iyi olmamalarıdır zaten, yeni olan ne? Bu artık sıkıcı."

Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 4

Cardi B, rap camiasında kadın ve erkeklerin gördüğü farklı muameleye dair daha önce de çeşitli açıklamalar yapmıştı. Şarkıcı, şubatta sektörün kadın rap'çilere dair "çılgın beklentileri" olduğunu söylemişti. 

Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 5

"BAŞARISIZ OLDUĞUNUZU GÖRMEK İSTİYORLAR"

Şarkıcı, Billboard'a 2020'de verdiği röportajdaysa kadın rap'çilerin sürekli yeni şarkı hazırlama baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Rapçi, “Neredeyse başarısız olduğunuzu görmek istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı. 

Cardi B: Harika müzik yapmalarına rağmen kadın rap'çilere saygı gösterilmiyor - 6
Cardi B dans hareketlerinin TikTok'ta meşhur olması için müzik yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Rap'çi hem şarkı sözlerinin hem de müzik videolarının müstehcen içeriği nedeniyle Cumhuriyetçi siyasetçiler de dahil muhafazakar kesimden ağır eleştiriler almıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER