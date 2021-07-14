Çatalhöyük'te ikinci mahalle ortaya çıktı

Çatalhöyük'ün dünyanın göz bebeği olduğunu dile getiren Türkcan, "Çatalhöyük, Türkiye'nin de gösterdiği ilgiyle karşılığını verecek önemli bir yerleşme. 1960'lardan bu yana kentleşmenin tarihinde ilk kent olarak geçiyor" dedi.

Türkcan "Son dönemlerde burayı sadece bir yerleşme gibi düşünmeye başlamıştık. Bunun yeniden vurgulanması lazım. Burası sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil özellikle varlıklarıyla ve kültürüyle bir kent kültürünü başlatan bir merkez olduğunu söylememiz mümkün" diye konuştu,