Çatalhöyük'te ikinci mahalle ortaya çıktı

14.07.2021 - 08:37
Çatalhöyük'ün dünyanın göz bebeği olduğunu dile getiren Türkcan, "Çatalhöyük, Türkiye'nin de gösterdiği ilgiyle karşılığını verecek önemli bir yerleşme. 1960'lardan bu yana kentleşmenin tarihinde ilk kent olarak geçiyor" dedi.
Türkcan "Son dönemlerde burayı sadece bir yerleşme gibi düşünmeye başlamıştık. Bunun yeniden vurgulanması lazım. Burası sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil özellikle varlıklarıyla ve kültürüyle bir kent kültürünü başlatan bir merkez olduğunu söylememiz mümkün" diye konuştu,
Çatalhöyük'in bir kere daha kent kültürünün başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkcan "Bunu sadece arkeologlarla değil bütün sosyal bilimcilerle yeniden tartışmamız gerekiyor ki zaten tartışılmaya başlandı" dedib
- Scientific American dergisinde "Çatalhöyük"
Türkcan, Göbekli Tepe'yle Çatalhöyük arasında herhangi bir taşıyıcı olmamasına rağmen benzer izler gösterdiklerini dikkak çekti.
Doç. Dr. Ali Umut Türkcan "Taşıyıcı şey aralarındaki ilişki, bizim bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Göbekli Tepe'yle Çatalhöyük arasında duvar resimlerindeki benzer sahneler, 'acaba nasıl bir bağları vardı' sorusunu gündeme getiriyor. Bunu resim sanatı üzerinden yeniden tartışmamız lazım" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Çatalhöyük'ün 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini anımsatarak, buranın Türkiye'nin en önemli kültür varlıklarından biri olduğunu vurguladı.
Altay, insanların burada birlikte yaşamayı, üretmeyi, savunmayı öğrendiklerine dikkat çekti.
Altay "İlk ateşin kullanıldığı, ilk yemeğin pişirildiği yer Çatalhöyük, bu manada bizim için çok önemli kültür mirası" dedi.