Cem Yılmaz 1 Milyon Kitap projesinde çocuklara kitap okudu

Projenin yaratıcısı New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Türkiye’de doğar doğmaz evinde kitabı ve onlarla kitap okumaya hazır ebeveynler olan çocuklarla, kitabı ancak okula başladığı zaman tanıyan çocuklar arasında büyük bir fark var. Bu iki grup arasında doğdukları gün açılmaya başlayan kelime haznesi makası, onlar 6 yaşına geldiklerinde ciddi bir farka dönüşecek ve bu fark çocuklarımızı tüm eğitim hayatları boyunca değişmez bir kader olarak takip edecek. O nedenle yapılması gereken, çocukların okula başlamasını beklemeden, her çocuğa doğduğu gün bir kitaplık kurmak ve her anne babaya okul öncesi dönemde kitap okumanın kıymetini anlatmak. 1 Milyon Kitap projesi işte bu amaçla yola çıkıyor. İstiyorum ki, varlıklı bir ailede dünyaya gelen çocukla yoksul bir ailede dünyaya gelen çocuk arasında okula başladıkları ilk gün derin bir uçurum oluşmasın. İstiyorum ki köy, kent veya mahalle ayrımı olmadan, Türkiye’de doğan her çocuk eşit öğrenme fırsatına sahip olsun. İstiyorum ki coğrafya kader olmasın! Sizleri yıllardır kendi kendime dert ettiğim hayalime ortak olmaya ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeye davet ediyorum!’’ şeklinde konuştu.