Cem Yılmaz 1 Milyon Kitap projesinde çocuklara kitap okudu

PROJE NASIL İŞLİYOR?

1milyonkitap.com sitesinden 1 kitap seti satın aldığınızda bir kitap seti de ücretsiz kitap talep eden bir aileye ücretsiz olarak gönderiliyor. Ayrıca site üzerinde havuza kitap atma seçeneği de bulunuyor. Sosyal bir girişim olarak siteden yapılan satışlardan herhangi bir kurum ya da kişi kar etmiyor.

Web sitesi aracılığıyla yapılan satış ve ücretsiz kitap talepleriyle ilgili tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından proje, bağımsız bir denetim şirketi tarafından da denetleniyor. Hedef, 1 milyon çocuğa 1 milyon kitap seti ulaştırmak ve ilerleyen dönemde bu setleri yeni kitaplarla zenginleştirmek.