Cem Yılmaz 1 Milyon Kitap projesinde çocuklara kitap okudu

Doğdukları andan itibaren çocukların kitaplarla buluşmasını amaçlayan ve Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine komedyen Cem Yılmaz destek verdi.
Çocuklara kitap okumanın önemini anlatmayı ve evinde kitap olmayan çocukları ilk kitaplarıyla buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında Yılmaz, farklı yaş grubundaki çocuklara kitap okudu. Cem Yılmaz’ın 0 - 36 ay arası çocuklar için tasarlanan kitapları okuması, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.
Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’İlk 3 yaş çocukların gelişimi için çok önemli. Memleketimizde her yıl bir milyon üç yüz bin çocuk dünyaya geliyor ve bunların yalnızca üç yüz bini ilk üç yaşında kitapla ilişki kuruyor. Kitapla bu ilişkiyi kuramayan, kitaba ulaşamamış bir milyon kardeşimiz için bir şey yapmak güzel olmaz mı? 1milyonkitap.com adresinden sipariş vererek kitapla tanışmasına aracı olabileceğiniz ciddi sayıda kardeşimiz var. Hadi hep birlikte onların hayatlarına dokunalım” dedi.
Projenin yaratıcısı New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Türkiye’de doğar doğmaz evinde kitabı ve onlarla kitap okumaya hazır ebeveynler olan çocuklarla, kitabı ancak okula başladığı zaman tanıyan çocuklar arasında büyük bir fark var. Bu iki grup arasında doğdukları gün açılmaya başlayan kelime haznesi makası, onlar 6 yaşına geldiklerinde ciddi bir farka dönüşecek ve bu fark çocuklarımızı tüm eğitim hayatları boyunca değişmez bir kader olarak takip edecek. O nedenle yapılması gereken, çocukların okula başlamasını beklemeden, her çocuğa doğduğu gün bir kitaplık kurmak ve her anne babaya okul öncesi dönemde kitap okumanın kıymetini anlatmak. 1 Milyon Kitap projesi işte bu amaçla yola çıkıyor. İstiyorum ki, varlıklı bir ailede dünyaya gelen çocukla yoksul bir ailede dünyaya gelen çocuk arasında okula başladıkları ilk gün derin bir uçurum oluşmasın. İstiyorum ki köy, kent veya mahalle ayrımı olmadan, Türkiye’de doğan her çocuk eşit öğrenme fırsatına sahip olsun. İstiyorum ki coğrafya kader olmasın! Sizleri yıllardır kendi kendime dert ettiğim hayalime ortak olmaya ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeye davet ediyorum!’’ şeklinde konuştu.
1milyonkitap.com sitesinden 1 kitap seti satın aldığınızda bir kitap seti de ücretsiz kitap talep eden bir aileye ücretsiz olarak gönderiliyor. Ayrıca site üzerinde havuza kitap atma seçeneği de bulunuyor. Sosyal bir girişim olarak siteden yapılan satışlardan herhangi bir kurum ya da kişi kar etmiyor.
Web sitesi aracılığıyla yapılan satış ve ücretsiz kitap talepleriyle ilgili tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından proje, bağımsız bir denetim şirketi tarafından da denetleniyor. Hedef, 1 milyon çocuğa 1 milyon kitap seti ulaştırmak ve ilerleyen dönemde bu setleri yeni kitaplarla zenginleştirmek.