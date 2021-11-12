Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm

Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

Haberler - DHA 12.11.2021 - 08:47

Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - 1

İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15'te 'ın katılımıyla Zorlu PSM'de düzenlendi.


Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - 2

'Brand Week Istanbul'un 'Inspiration Hall' bölümünde '21.Yüzyılda Farklı Olmak' başlıklı söyleşide komedyen Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ve voleybolcu Eda Erdem, soruları yanıtladı.


Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - 3

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir" dedi.

Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - 4

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok."

Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - 5

"Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite"

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