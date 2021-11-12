Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm

Haberler - DHA 12.11.2021 - 08:47
İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15'te Cem Yılmaz'ın katılımıyla Zorlu PSM'de düzenlendi.
'Brand Week Istanbul'un 'Inspiration Hall' bölümünde '21.Yüzyılda Farklı Olmak' başlıklı söyleşide komedyen Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ve voleybolcu Eda Erdem, soruları yanıtladı.
Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir" dedi.
Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok."
"Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite"