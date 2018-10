Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacak

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Yılmaz, 20 yaşında olan "Her şey çok güzel olacak" filminin birçok repliğinin hala hatırlanmasının güzel olduğunu, Türk sinema tarihinin ana şemsiyesi altında anılmanın güzel duygu olduğunu belirtti.

"Her şey çok güzel olacak" filminin yönetmeni Ömer Vargı'nın kendilerine çok inisiyatif kullanma imkanı verdiğini ifade eden Yılmaz, sinemada farklı türler yazmak, oynamak ve çekmek istediğini vurguladı. Herkesin sektörden para kazandığını aktaran Yılmaz, her zaman çalıştığı arkadaşlarıyla güzel ilişkileri olduğunu ifade etti.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren ve alkışlarla konuşması zaman zaman kesilen Yılmaz, "Her şey çok güzel olacak filminin çekimleri sırasında, verilen dinlenme aralarında üzerimize takılan mikrofonların açık olduğunu bilmiyoruz. Karavanda, yönetmeni eleştiriyoruz. Ömer abi de bizi dinliyormuş. Unutamadığım bir anım." diye konuştu.

6 "KOMEDİ FİLMLERİNİN KALİTESİNDEN O KADAR MEMNUN DEĞİLİM"

"Her şey çok güzel olacak" filminin devamını çekeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Stand up gösterileri için sahneye çıkmayı özlemişim. Mart ayından itibaren, sahneye çıkmaya başlayacağım. Artık zamanı geldi. Gösterimin adı, CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus. Seyirci bunu hak ediyor." diye konuştu.