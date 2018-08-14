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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inden ilk afiş

Cem Yılmaz merakla beklenen yeni projesi Karakomik Filmler'in ilk karakter afişini sosyal medyadan paylaştı.

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    Cem Yılmaz, iki filmden oluşacak Karakomik Filmler'in ilk karakter afişini Instagram sayfasında yayınladı.
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    Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in çekimlerine geçen yıl ağustos ayında başlamıştı.
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    Yılmaz, filmin çekimlerinden ilk fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
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    Kaçamak ve 2 Arada isimleri verilen projeler 18 Ekim'de seyirciyle buluşacak.
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    Filmin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Cem Davran, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Can Yılmaz ve Cem Yılmaz rol alıyor.
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