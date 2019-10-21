Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inin seyirci sayısı belli oldu

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı.
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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı 2 Arada ve Kaçamak'ın Box Office Türkiye verilerine göre üç günlük izlenme sayıları duyuruldu.
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Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı olan 2 Arada ve Kaçamak filmi ilk üç günde 276.086 kişi tarafından izlendi. Filmler 5.586.694 TL hasılat elde etti.
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Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Arif v 216, 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi olmuştu.
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DİĞER FİLMLERİ TOPLAM SEYİRCİ
G.O.R.A
4.001.711
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Hokkabaz
1.710.212
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A.R.O.G
3.707.086
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Pek Yakında
2.187.278
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Ali Baba ve 7 Cüceler
1.828.311
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Arif v 216
4.968.462