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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inin seyirci sayısı belli oldu

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı.

  • 1

    Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı 2 Arada ve Kaçamak'ın Box Office Türkiye verilerine göre üç günlük izlenme sayıları duyuruldu.


  • 2

    Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı olan 2 Arada ve Kaçamak filmi ilk üç günde 276.086 kişi tarafından izlendi. Filmler 5.586.694 TL hasılat elde etti.
  • 3

    Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Arif v 216, 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi olmuştu.
  • 4

    DİĞER FİLMLERİ TOPLAM SEYİRCİ

    DİĞER FİLMLERİ TOPLAM SEYİRCİ
    G.O.R.A

     4.001.711
  • 5

    Hokkabaz
    1.710.212


  • 6

    A.R.O.G
    3.707.086

  • 7

    Pek Yakında
    2.187.278

  • 8


    Ali Baba ve 7 Cüceler

    1.828.311

  • 9

    Arif v 216

    4.968.462


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