Cengiz Bozkurt: Gülme krizinden ara vermek zorunda kaldık (Cinayet Süsü'ne gala)

Feyyaz Yiğit ise çok önemli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladığını, bu filmin kendisi için okul gibi olduğunu ifade etti.

Komedi ve polisiye türündeki filmin galasına film ekibinden Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Mert Denizmen de katıldı.