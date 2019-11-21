"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin galası yapıldı

Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu'nu canlandıran Selen Öztürk de filmi izleyenlerin ruhsal ve duygusal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir bu. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu'nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize."

Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan Gürkan Uygun da çekimler sırasında zorlu bir süreç geçirdiklerini aktararak, "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.