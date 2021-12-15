Ceviz Ağacı filmine Londra'dan bir New York'tan iki ödül

Dramatik anlamda gerilimi de koruyan bir kurguyu daha önce çekmiş olduğu Üç Yol filmindeki şiirsel atmosfer deneyimini geliştirdiği bir yapıyla buluşturan Faysal Soysal, içerik olarak darbelere ve kadın cinayetlerine bugüne kadar yapılan örneklerinden farklı pencereden bakıyor. Türkiye’nin edebiyat birikimini ve sinemayı çok yetkin bir sinematografik formla buluşturan Ceviz Ağacı, darbeden sonra intihar etmiş olan bir gardiyanın oğlu Hayati’nin hayatını ele alıyor.