Ceviz Ağacı filmine Londra'dan bir New York'tan iki ödül

Amerika’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of Moving Image Festival’in gala töreni cumartesi günü New York’ta yapıldı. Ceviz Ağacı filminin damgasını vurduğu törende film “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.