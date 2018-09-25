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Ceyda Düvenci'nin başucu kitapları (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)

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Oyuncu Ceyda Düvenci başucu kitaplarını Instagram'dan paylaştı. Düvenci bu konuda elbette ilk ve son değil. Onun gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

  • 1

    Ceyda Düvenci

    "Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."

  • 2

    Bahar Şahin

    Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli 

  • 3

    Serenay Sarıkay'nın Instagram'dan ev (home) notuyla paylaştığı fotoğrafta okuduğu kitap dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncunun yanında Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok Oluş adlı kitabı vardı.
  • 4

    Didem Soydan / Kayıp Kıta mu - James Churchward
  • 5

    Ozan Güven

    Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino

  • 6

    Hande Soral

    Frida / Barbara Mujica
  • 7

    Fazıl Say
  • 8

    Mert Fırat

    Tesla Aforizmalar

    II. Richard William Shakespeare

  • 9

    Esra Dermancıoğlu ile Songül Öden önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede buluştu. İkili kitap keyfi yaparken objektiflere takıldıb Esra Dermancıoğlu evliliğinde sorunlar yaşayan yakın dostu Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermedi. 'Bana Beren'i sormayın. Hiçbir şey konuşmam. Ben Güzin Abla değilim" dedi. Daha sonra Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabıyla poz verip kahkahalar attı.
  • 10

    Ceyda Düvenci: 

    Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...

  • 11

    Burak Yılmaz

    Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu 

  • 12

    Cem Yılmaz

    Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul 

  • 13

    Charlize Theron

    Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me

  • 14

    Şeyma Subaşı

    Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı 

  • 15

    Tuba Ünsal

    Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

  • 16

    Sıla

    "Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
  • 17

    Can Yılmaz

    "2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

  • 18

    Halle Berry


    101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann


  • 19

    Catherine Zeta-Jones

    East of Eden / John Steinbeck

  • 20

    Buse Terim

    Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
  • 21

    Armağan Çağlayan

    Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
  • 22

    Aleyna Tilki

    Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
  • 23

    Ezgi Mola

    Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
  • 24

    Gupse Özay

    Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
  • 25

    Cem Yılmaz

    Ankita Titanik / Murat Menteş
  • 26

    Dilan Çiçek Deniz

    Buried Child / Sam Shepard
  • 27

    Engin Altan Düzyatan

    İkinci El Umutlar / Figen Şahin
  • 28

    Nergis Kumbasar

    Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
  • 29

    Damla Can

    Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
  • 30

    Simge Fıstıkoğlu

    Körlük / José Saramago

    Alıklar Birliği / John Kennedy Toole

    Sahilde Kafka / Haruki Murakami
  • 31

    BONUS: Bill Gates

    Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı. 

    A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles

    Nine Pints - Yazar: Rose George

    The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier

    Upheaval - Yazar: Jared Diamond

    Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss

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