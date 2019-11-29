Charlie'nin Melekleri'nde Ece Seçkin şarkısı

Genç şarkıcı Ece Seçkin'in YouTube'da 170 milyon dinlenme rakamı sağlayan Adeyyo isimli şarkısı Charlie’nin Melekleri'nde (Charlie’s Angels) filminde kullanıldı.
Bazı sahneleri İstanbul'da çekilen Charlie'nin Melekleri filminin Tarihi Yarımada görüntüleriyle süslenen sahnelere Seçkin'in hareketli parçası eşlik etti.
28 yaşındaki şarkıcı, "Bir Hollywood filminde şarkısı çalınan ilk Türk olarak çok gururluyum. İstanbul'daki sahnelerde sesimin yankılanması çok havalı. Haberi ilk aldığımda telefonda ağladım" dedi.
Filmin İstanbul çekimleri Eminönü Çakmakçılar Yokuşu, Kapalıçarşı, Sultanahmet ve Veliefendi Hipodrumu gibi lokasyonlarda da gerçekleşmişti.
Filmin başrolerinde yer alan Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska gibi isimler çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul’u sevdiklerini ifade etmişti.