Chris Evans ve Daniel Craig aynı sette
ntv.com.tr
Chris Evans ve Daniel Craig’in başrolleri paylaştığı Knives Out filminden ilk set fotoğraflar paylaşıldı.
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Chris Evans ve Daniel Craig’in başrollerde yer aldığı Knives Out filminin set kareleri gün yüzüne çıktı.
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Rian Johnson’ın yazıp yönettiği Knives Out'ta Captain America ve James Bond rolleriyle tanınan iki yıldız, yeni filmlerinde farklı görünüyor.
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Filmde Chris Evans ve Daniel Craig’in yanı sıra Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Ana de Armas gibi isimler de rol alıyor.
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Daniel Craig, cinayet-gizem filmi Knives Out'ta bir cinayeti çözmek için tayin edilen bir dedektifi canlandırıyor.
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Chris Evans'ın rolünün detayları ise henüz bilinmiyor.
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İşte Knives Out setinden yansıyan kareler...
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