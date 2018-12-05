NTV

Chris Evans ve Daniel Craig aynı sette

ntv.com.tr

Chris Evans ve Daniel Craig’in başrolleri paylaştığı Knives Out filminden ilk set fotoğraflar paylaşıldı.

  • 1

    Chris Evans ve Daniel Craig’in başrollerde yer aldığı Knives Out filminin set kareleri gün yüzüne çıktı.

  • 2

    Rian Johnson’ın yazıp yönettiği Knives Out'ta Captain America ve James Bond rolleriyle tanınan iki yıldız, yeni filmlerinde farklı görünüyor.

  • 3

    Filmde Chris Evans ve Daniel Craig’in yanı sıra Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Ana de Armas gibi isimler de rol alıyor.

  • 4

    Daniel Craig, cinayet-gizem filmi Knives Out'ta bir cinayeti çözmek için tayin edilen bir dedektifi canlandırıyor.

  • 5

    Chris Evans'ın rolünün detayları ise henüz bilinmiyor.

  • 6

    İşte Knives Out setinden yansıyan kareler...

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin