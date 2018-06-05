Chris Hemsworth: Avengers 4 şaşırtacak

1 Kuşkusuz bu yılın en çok ses getiren filmi Avengers: Infinity War oldu. Her şeyiyle seyirciyi şok eden film, gişede de çok büyük bir başarı yakaladı.

2 Serinin yıldızı, Thor'a hayat veren,Chris Hemsworth Esquire'a verdiği röportajda filmle ilgili konuştu.

3 Oyuncu, serinin devam filmi Avengers 4 için, "Infinity War'dan bile daha şaşırtıcı olacak" dedi.

4 Marvel ve Russo kardeşlerin devam filmi için daha da büyük olaylar planladıklarını söyleyen Hemsworth sözlerine şöyle devam etti:

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Her iki senaryoyu da ilk okuduğumda bu kadar çok karakterin çok iyi bir şekilde kurgulanması ve her birinin kendine ait anlarının olması beni çok etkilemişti. Karakterler karmakarışık, birbirinin üzerine savrulmuş gibi değil; biricik, taze ve yüceltilmiş bir şekilde bir araya getirilmiş.